2:0 bei Real Sociedad! U19 von Red Bull Salzburg überwintert im Europacup

Der Erfolgslauf der Bullen-Youngsters auf internationaler Ebene geht weiter: Die U19 des österreichischen Serienmeisters feierte am Mittwoch einen 2:0-Sieg bei Real Sociedad und wird damit auch im Frühjahr in der Youth League vertreten sein.

Bei starkem Wind und schlechten Bodenverhältnissen bekamen die Zuschauer in Spanien in der ersten Halbzeit lange Zeit Fußball zum Abgewöhnen zu sehen. Beide Teams taten sich schwer, erst in der Schlussphase nahm das Spiel an Fahrt auf. Salzburg-Youngster Moritz Neumann scheiterte in der 38. Minute aus rund zehn Metern noch am spanischen Goalie. Der anschließende Eckball war dann aber Gold wert für die Jungbullen. Zeteny Jano brachte den Ball zur Mitte, Valentin Sulzbacher köpfelte wuchtig zum 1:0 ein. Und noch vor der Pause stellten die Salzburger die Weichen endgültig auf Sieg. Ein Jano-Freistoß segelte mit Unterstützung des Windes ins lange Kreuzeck - 2:0.

Fix in der K.-o.-Phase

Im zweiten Durchgang setzten die von Onur Cinel trainierten Salzburger auf eine kompakte Defensive und wurden von den spanischen Kontrahenten nur selten in Verlegenheit gebracht. Letztendlich feierten die Jungbullen einen verdienten 2:0-Sieg und führen damit vor dem letzten Spieltag weiterhin die Tabelle in Gruppe D an. Platz eins oder zwei haben Kapitän Rocco Zikovic und Co. bereits fix in der Tasche und sind damit im Frühjahr erneut in der K.-o.-Phase dabei.