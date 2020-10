Red Bull Juniors setzen Erfolgslauf fort

Die Salzburger verbessern sich mit dem 3:1-Erfolg über Lustenau auf den zweiten Tabellenrang der Alps Hockey League. Nach dem fünften Heimsieg in Serie geht es in die Länderspielpause.

Die Red Bull Hockey Juniors haben Freitagabend ihr fünftes Heimspiel in der Alps Hockey League in Folge gewonnen. Gegen den EHC Lustenau setzte sich die Mannschaft des Trainerduos Teemu Levijoki und Antti Aarnio dank Treffern von Aljaz Predan, Julian Lutz und Kapitän Kilian Zündel mit 3:1 durch. Das beschert den zweiten Tabellenplatz. Nach der Absage des Auswärtsspiels gegen Kitzbühel folgt nun die Länderspielpause. In dieser werden aber einige Spieler für ihre nationalen Auswahlen im Einsatz sein. Der Grunddurchgang soll ab 14. November fortgesetzt werden.



Red Bull Juniors trafen in Unterzahl zur Führung

Die Red Bulls starteten mit viel Tempo. Bereits nach drei Minuten tauchte Tim Harnisch allein vor Torhüter Anthony Morrone auf, doch sein Schuss ging knapp über das Gehäuse. Lustenau kam wenig später das erste Mal gefährlich vor das Tor von Florian Bugl, während im Gegenzug Josef Eham scheiterte. Auch danach waren die Juniors spielbestimmend, ehe man vier Minuten in Unterzahl agieren musste. Mit Ablauf der Strafe folgte direkt eine weitere gegen die Red Bulls und so hieß es sechs Minuten am Stück eine Unterzahl zu überstehen. Und das taten die Salzburger sehr erfolgreich. Hinten hielt Bugl stark und vorn traf Predan eiskalt. Direkt nach dem Anspiel war Jakub Borzecki auf und davon, der mitlaufende Predan versenkte das Spielgerät unhaltbar im Winkel zu Führung.



Torhüter Bugl bewahrte lange vor Gegentreffer

Im Mitteldrittel kam zu Beginn Lustenau stärker aus der Kabine. Doch bei den offensiven Aktionen der Gäste zeigte der 18-jährige deutsche Torhüter im Dress der Red Bulls seine Ruhe und hielt seinen Kasten sauber. Während Manuel Alberg zuvor noch unsanft von den Eisen geholt wurde, machte es der nächste Angriff besser. Mit schnellem Umschalten kam der Puck von Verteidiger David Rattensberger zu Sebastian Cimmerman. Der 17-Jährige fand seinen Sturmpartner Julian Lutz, der mit einem verdeckten Schuss Torhüter Morrone zum 2:0 überlistete. Es war dies bereits der vierte Treffer für den 16-Jährigen. Trotz des Treffers wirkten die Red Bulls in der Defensive verunsichert und fanden schwer in ihre Positionen. So war es auch mehrmals Torhüter Bugl zu verdanken, dass nach 40 Spielminuten die Null hielt.

Hausherren überstanden auch brenzlige Situationen

Das Schlussdrittel begann mit einer vierminütigen Überzahl der Vorarlberger. Doch Florian Bugl und die Defensive der Red Bulls agierten solide und so überstand man die erneute Druckphase der Gäste. In der 57. Minute durfte sich Kapitän Kilian Zündel über sein Tor freuen, nachdem sein Schuss von einem Gegenspieler abgefälscht wurde. Das 3:0 hielt aber nur eine Minute, denn auf der Gegenseite fälschte Wilfan das Spielgerät zum 1:3-Anschlusstreffer unhaltbar ab. Sofort nahm Lustenau den Torhüter vom Eis, doch es blieb beim 3:1-Heimsieg für die Red Bulls.

Salzburger bleiben zu Hause ungeschlagen

Damit bleiben die Juniors in der Eisarena Salzburg weiterhin ungeschlagen und feiern den fünften Heimsieg in Folge. "Das war heute ein sehr hartes Spiel für uns. Lustenau hat uns gut unter Druck gesetzt und als junge Mannschaft mussten wir uns auf die Routiniers einstellen, wofür wir etwas gebraucht haben", erklärte Torhüter Bugl nach seiner starken Leistung. "Gerade in den ersten beiden Dritteln hatte ich viel zu tun, doch meine Vorderleute haben mir super geholfen. Mit den zwei Toren haben sie mir dann Druck weggenommen und im dritten Drittel haben wir das Spiel gut nach Hause gespielt."

Freitag - Alps Hockey League:

Red Bull Hockey Juniors - EHC Lustenau 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Tore: Predan (18./SH), Lutz (28.), Zündel (57.) bzw. Wilfan (58.)



Quelle: SN