Red-Bull-Mädchen werden im ULSZ Rif heimisch

Die Frauenfußball-Abteilung von Red Bull Salzburg wird ab dem kommenden Sommer die Infrastruktur im Sportzentrum Rif nützen und dort trainieren.

Derzeit trainiert die weibliche U16 in Bergheim bzw. in der Akademie in Liefering. Ab der kommenden Saison wird auf zwei Teams aufgestockt, den steigenden Bedarf an Trainingsplätzen und -zeiten fängt der Club mit der Übersiedlung der Mädchen nach Rif auf. In Bergheim wird es bereits jetzt durch die Beanspruchung der Plätze durch zwei Männer-, zwei Frauen- und zahlreiche Nachwuchsteams sehr eng.

Bernd Winkler, der Leiter der Frauenfußballabteilung von Red Bull Salzburg, ist erfreut: "Mit dem Landessportzentrum Rif konnten wir einen super Partner gewinnen und können den Mädchen und Frauen auch in Zukunft sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten".

Rif-Geschäftsführerin Sabrina Rohrmoser erklärt: "Ich freue mich sehr, dass wir den Mädchen- und Frauenfußball ein Stück weit hier im Sportzentrum Rif beheimaten dürfen. In den ersten Gesprächen mit dem FC Red Bull Salzburg hat sich für mich schnell herauskristallisiert, dass diese Idee bei uns genau richtig verankert ist - es ist zukunftsweisend, bringt weitere Nachwuchsathletinnen ins Sportzentrum Rif, fördert den Mädchen- und Frauensport auf hohem Niveau und ist für das Land Salzburg von regionaler Bedeutung."

Sportlich ist die Mannschaft ausgezeichnet unterwegs: Nach sechs Runden in der U14-Sparkassenliga der Burschen liegt das Red-Bull-Mädchenteam mit 15 Punkten auf Platz 2, gleichauf mit Spitzenreiter Seekirchen. Am Samstag (12 Uhr) steigt im Nonntal auf Kunstrasen das Stadtderby gegen den SAK 1914.