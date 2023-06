Red Bull soll einen Boom auslösen

Die neue U16-Mädchenmannschaft des Serienmeisters steht vor ihrem Einstieg. Die Talente werden sechs Mal pro Woche trainieren.

Sieben Monate sind vergangen, seit das Engagement von Red Bull Salzburg im Frauenfußball bekannt wurde. Seither hat das Projekt mit einer U16-Mannschaft sehr konkrete Formen angenommen. Wenige Wochen, bevor das Team den Ball rollen lässt, sind die Hausaufgaben erledigt. Bernd Winkler, der Leiter der Frauenfußballabteilung von Red Bull, fasst die wichtigsten Aspekte zusammen: "Der Kader mit 17 Feldspielerinnen und drei Torfrauen sowie das Betreuerteam stehen. Wir werden wie geplant in der U14-Sparkassenliga gegen die Burschenteams spielen." Die Truppe rekrutiert sich durchwegs aus Spielerinnen aus Salzburg sowie dem angrenzenden Oberösterreich und Bayern.

Neben Cheftrainer Dusan Pavlovic gehören mit Co-Trainerin Isabella Schweighofer und Torfrautrainerin Carolin Größinger zwei ehemalige Nationalspielerinnen zum Stab. "Die Isa als weibliche Ansprechperson war mir sehr wichtig", betont Winkler. Aktive Fußballerin war auch Physiotherapeutin Chiara Kubis, als Athletiktrainer hat Markus Huthöfer eine wichtige Funktion: Der Sportwissenschafter wird einen Schwerpunkt in der Prävention von Kreuzbandverletzungen setzen - Kreuzbandrisse kommen bei den Frauen um ein Vielfaches öfter vor als bei Männern.

Dass man sportlich mit den jüngeren Burschen der höchsten Nachwuchsliga auf Augenhöhe ist, haben Testsiege gegen Anif und Seekirchen sowie ein Remis gegen Bergheim gezeigt. Vier Mal wöchentlich am Nachmittag sowie zwei Mal am Vormittag wird ab dem Start am 24. Juli trainiert. Hauptstützpunkt ist Bergheim: "Wir wissen längst nicht alles über Frauenfußball, da profitieren wir vom Know-how des FC Bergheim", sagt Winkler. Im Gegenzug bringt sich Red Bull mit Trainingssteuerung oder Leistungstests ein.

Elf Spielerinnen werden ihre Schulausbildung in den Kooperationsschulen der Bullen fortsetzen. Schon vor Schulbeginn startet die neue Ära auf dem Platz: Die Altersgenossinnen des LASK sind am 19. August im ersten von mehreren geplanten Testspielen zu Gast. In der Meisterschaft wird es Ende August ernst. Grundsätzlich, so betont Bernd Winkler, gelte für die Red-Bull-Mädchen: "Wir wollen sie nicht überfordern. Sicher ist, dass wir unsere Spielphilosophie auch in diesem Team einbringen wollen." Künftig hofft man bei Red Bull, aus einem größeren Talentepool schöpfen zu können. Winker: "Wir haben noch zu wenig Breite. Da sehen wir uns auch als Motor der Entwicklung."