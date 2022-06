Red Bull und Vienna beim Göll-Cup nicht zu schlagen - Polnischer Club gewinnt in Itzling

In Salzburg gingen am vergangenen Wochenende zwei große Nachwuchsturniere über die Bühne: In Kuchl begrüßte der Veranstalter Topteams in den Altersklassen U9 und U11. Beim Itzlinger Sommercup kämpften U11-Clubs aus zehn Nationen um den Turniersieg.

Den U9-Bewerb beim Göll-Cup in Kuchl dominierte Red Bull Salzburg ganz klar. Die Jungbullen gingen nur einmal, in der Gruppenphase gegen Wacker Innsbruck (1:1), nicht als Sieger vom Platz. Im Finale wurde die steirische Auswahl des JAZ Süd deutlich mit 3:0 besiegt. Platz drei sicherte sich Wacker Innsbruck. Veranstalter Kuchl landete beim stark besetzten Turnier auf Rang elf. Die Vienna sicherte sich den Sieg im U11-Bewerb. Der Nachwuchs des Neo-Zweitligisten spielte eine starke Vorrunde und war auch im Halbfinale (6:5 gegen Seekirchen) und Finale (3:1 gegen BW Linz) nicht zu bezwingen. Die U11 des SV Kuchl belegte den neunten Platz. Beim Itzlinger Sommercup des ASV Salzburg setzte sich nach zwei spannenden Turniertagen der polnische Verein Bielsko-Biala durch. Die Polen besiegten im Endspiel den SAK klar mit 7:0. Veranstalter ASV landete auf dem 18. Platz.