Halleiner erreichte als zweitschnellster Österreicher den Mont Blanc. Führungstrio um Seriensieger Chrigl Maurer hat bereits großen Vorsprung.

Nicht einmal eine Woche nach dem Start der Red Bull X-Alps am Gaisberg haben die besten Teilnehmer bereits den Mont Blanc erreicht und sind am Rückweg Richtung Zell am See. An der Spitze liefern sich die Franzosen Maxime Pinot und Benoît Outters einen heißen Dreikampf mit dem Schweizer Abonnementsieger Chrigl Maurer, inklusive zahlreicher Führungswechsel. Das Trio hat sich bereits einen großen Vorsprung auf die Verfolgergruppe herausgearbeitet, in der auch zwei Österreicher ganz vorne mimischen.

Neuling Thomas Friedrich ist hingegen nicht mehr im Rennen. Der 20-Jährige zog sich am Freitagabend bei einer harten Landung eine Fußverletzung zu und musste aufgeben. Sein steirischer Landsmann Simon Oberauer, der als erster Österreicher den Mont Blanc passiert hat, zeigte sich vom Ausfall des jüngsten Teilnehmers betroffen. "Da mich mit Tommy eine enge Freundschaft verbindet, geht mir sein Unfall und sein abruptes Rennende sehr nahe", sagte der 30-jährige Steirer.

Paul Guschlbauer hält sich trotz erst kürzlich erlittenem Fußbruch gut im Rennen und ist Oberauer dicht auf den Fersen. "Ich fühle mich eigentlich super, bis auf meine Füße, das Gehen läuft einfach nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Aber bergauf bin ich schnell genug, was natürlich wichtig ist, um Flugstarts zu machen", erklärt der Halleiner, der zur Halbzeit des Rennens um Rang sechs kämpft. "Mal schauen, ob ich aufschließen kann oder ob mich die anderen von hinten einholen."