45 starke Minuten reichen: Austria Salzburg schlägt Grünau

Maxglaner ebnen den Weg zum 4:2-Auswärtssieg mit vier Treffern vor der Pause und bremsen damit die Aufholjagd des formstarken Verfolgers.

Austria Salzburg hält Kurs Richtung Westliga. Die Maxglaner setzten sich am Samstag beim Tabellenvierten, der sich in den vergangenen Wochen nach oben gearbeitet hatte, mit 4:2 durch. Für die Violetten ist das der - inklusive Landescup - fünfte Auswärtssieg in Serie, für Trainer Christian Schaider, der in Wals wohnt, ein halber Heimsieg. Der Austria-Chefcoach war mit seiner Mannschaft sehr zufrieden. "Die erste Halbzeit war richtig gut, da waren wir aggressiv und spielerisch stark", sagte der Bayer, der trotz eines Leistungsabfalls nach der Pause von einem souveränen Sieg sprach.

Austria zog vor der Pause davon - Grünau steigerte sich

Sein Team legte in den ersten 45 Minuten den Grundstein: Johannes Zottl erzielte nach Zuspielen von Alexander Schwaighofer einen Doppelpack. Zudem trafen Mathias Hausberger sowie Grünau-Verteidiger Manuel Hauk ins eigene Tor - jeweils nach Standardsituationen. "Wir waren vor der Pause nicht am Platz. Dass wir bei Standards Geschenke verteilt haben, tut weh. So drückend überlegen war die Austria nämlich nicht", sagte Grünau-Trainer Bernhard Kletzl, dessen Team durch Torjäger Petrit Nika zwischenzeitlich ausgeglichen hatte und in der zweiten Halbzeit verkürzte. Erstmals seit der vierten Runde mussten sich die Flachgauer aber geschlagen geben. "Wir waren dann die bessere Mannschaft. Wenn wir über 90 Minuten so gespielt hätten, wäre das Spiel anders ausgegangen."