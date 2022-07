Regionalliga: Austria Salzburg bezwingt Kuchl, Aufsteiger punkten

Topfavorit Austria Salzburg startet mit einem knappen Heimerfolg in die neue Saison. Liganeuling Hallein setzt sich dank eines umstrittenen Treffers gegen Seekirchen durch. Aufsteiger Golling und Anif teilten nach turbulenter Schlussphase die Punkte.

Nachdem Bischofshofen und Saalfelden am Freitag mit Auftaktsiegen vorgelegt hatten, ist mit Austria Salzburg am Samstag ein weiterer Favorit auf einen der Spitzenplätze in der Regionalliga Salzburg erfolgreich in den Grunddurchgang gestartet. Die Violetten schlugen einen Tag nach der Auslosung der zweiten ÖFB-Cuprunde, in der Bundesliga-Vizemeister Sturm Graz wartet, Kuchl in Maxglan mit 1:0. Den Goldtreffer erzielte Johannes Zöttl Mitte der ersten Halbzeit. "Wir haben 65 Minuten sehr gut gespielt und hätten höher führen müssen. Dann war ein Bruch in unserem Spiel und Kuchl war besser. In Summe ist der Sieg aber verdient", sagt Austria-Trainer Christian Schaider.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Rene Zia (links) besiegte mit der Austria Mario Lürzers Kuchler.

Halleins Sieg gegen Seekirchen mit Beigeschmack

Hallein hat im ersten Meisterschaftsspiel nach dem Aufstieg in die Regionalliga Salzburg nicht nur mitgehalten, sondern mit Seekirchen gleich den Meister der Frühjahrssaison besiegt. Zwar waren die Flachgauer Gäste das spielbestimmende Team, doch die Halleiner verteidigten geschickt und waren im Konter stets gefährlich. Nachdem Christoph Siller und Aaron Volkert jeweils per Freistoß getroffen hatten, entschied Halleins Neuzugang Adrian Wagner eine Viertelstunde vor dem Abpfiff das Spiel. Dem 2:1 war aber ein Zweikampf vorausgegangen, der laut beiden Trainern durchaus als Foul geahndet werden hätte können. "Da hätten wir uns nicht beschweren können", sagte Halleins Coach Eidke Wintersteller, der auch mit einem Remis zufrieden gewesen wäre. "Der Gegner war spielerisch besser. Wir haben es aber taktisch gut gemacht und alles gegeben. Auch wenn es ein glücklicher Sieg war: Es ist schön zu sehen, dass wir dagegenhalten können."

Turbulente Schlussphase in Golling - Leitz mit drei Treffern

Lange hatte es auch in Golling nach einem perfekten Auftakt des Liganeulings ausgesehen. Der Meister der Salzburger Liga führte gegen Anif nach einem frühen Doppelschlag durch Neuzugang Sebastian Voglmaier und Torjäger Lukas Brückler 2:0, doch Anifs Daniel Leitz drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit mit drei Treffern im Alleingang. Nach dem 3:2 des schnellen Bayers in der Nachspielzeit hatten die Gollinger aber noch eine Antwort parat: Brückler fixierte den 3:3-Endstand.