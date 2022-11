Regionalliga: Austria Salzburg gewinnt nach Demo Stadtderby

Austrianer schlagen den SAK zum siebten Mal in Folge. Zuvor wurde für ein neues Stadion demonstriert. Auch der Kampf um die Westliga bleibt offen, denn Saalfelden eilt von Sieg zu Sieg.

Austria Salzburg hat am Samstag die doppelte Mission zum Abschluss der Herbstsaison in der Regionalliga Salzburg erfolgreich erfüllt. Zuerst zogen einige hundert Unterstützer mit der Forderung einer neuen Heimstätte durch die Straßen der Landeshauptstadt - ob wirkungsvoll wird sich weisen. Beim Stadtrivalen SAK in Nonntal holte die von den Demonstranten angefeuerte Austria dann die nächsten drei Punkte im Kampf um den Einzug in die Westliga. Tabellenführer Bischofshofen hatte am Freitag mit einem mühelosen Heimsieg gegen Hallein vorgelegt. Die Violetten aus Maxglan kamen mit einem 4:2-Erfolg im Derby wieder auf drei Zähler heran.

SN/fmt Eine Demo ging dem Derby voraus.

Austria Salzburg nutzt SAK-Fehler

Der Regen hatte in Nonntal für besonders schwierige Platzverhältnisse gesorgt. Die Akteure hatten reichlich Probleme mit dem Geläuf. Langeweile bedeutete das keineswegs. Denn beide Mannschaften fanden von Beginn weg gute Torchancen vor. SAK-Schlussmann Paul Mayerhofer und Gästetorwart Manuel Kalman waren gleich auf Betriebstemperatur. Das Derby verlief lange Zeit aber nur für den Austrianer erfreulich. Der SAK hielt mit, patzte defensiv aber mehrfach. Marinko Sorda, Marco Hödl und Matthias Theiner trafen vor der Pause. Alexander Schwaighofer erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 4:0. Der SAK schöpfte nach Toren von Daniel Raischl und Sebastian Hölzl Hoffnung, kam aber nicht mehr heran. Die Austria hat nun mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie der Stadtrivale.

Fürstallers Saalfelden bleibt am Spitzenduo dran

In den verbleibenden vier Runden im Frühjahr geht von Saalfelden das größte - und wohl einzige - Risiko für das Spitzenduo aus. Während Seekirchen nach der 1:3-Niederlage gegen Kuchl etwas den Anschluss verloren hat, hielten die Pinzgauer mit einem 4:1-Heimerfolg über St. Johann - Semir Gvozdjar traf dreifach - den Druck aufrecht. Interimstrainer Markus Fürstaller hat damit nach fünf Spielen im Amt eine makellose Bilanz vorzuweisen. Im Nachtragsspiel gegen Seekirchen können die Saalfeldner den Rückstand auf die Austria auf drei Punkte verringern.

Grünau und Golling mit guter Ausgangsposition

Der Tabellenvierte Grünau vergab indes eine große Chance sich wohl schon entscheidend von den Konkurrenten um den Einzug in das obere Play-off abzusetzen. Die Elf von Bernhard Kletzl verspielte bei dessen Ex-Club Anif eine 2:0-Führung. Mit dem 2:2 hielt man die Anifer allerdings auf Distanz. In eine ausgezeichnete Ausgangsposition hat sich Golling gebracht. Der Aufsteiger fertigte Schlusslicht Grödig mit 6:0 und geht damit als Tabellensechster mit einem kleinen Punktepolster ins Nachtragsmatch gegen Kuchl.