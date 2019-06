Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Stürmer Marco Hödl vermeldete Austria Salzburg, dass Eyüp Erdogan in der kommenden Saison nicht mehr im violetten Trikot zu sehen sein wird.

Überraschend verkündete Regionalliga-Klub Austria Salzburg am Freitag die Trennung von Offensivspieler Eyüp Erdogan. Der 27-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison 14 Tore für den Stadtverein und hatte damit einen wesentlichen Anteil daran, dass der Austria als Tabellenzweiter der Aufstieg in die Regionalliga Salzburg gelang. Erdogan spielte in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis (Stammverein SV Grödig) bei den Violetten und hätte in der Sommerpause eigentlich fix verpflichtet werden sollen. Am Donnerstagabend wurde dem Spieler allerdings mitgeteilt, dass es für ihn in Maxglan keine Zukunft mehr gäbe, da man sich mit Ligakonkurrent Grödig nicht über die Ablösesumme einigen könne.

"So etwas ist immer bitter. Eyüp hat einen großen Anteil daran, dass wir die vergangene Saison erfolgreich abgeschlossen haben. Das Problem aber ist, dass er nur auf Leihbasis bei uns gespielt hat und jetzt eine hohe Ablöse anstehen würde. Nach der neuen Regelung wäre er damit ab Februar kostenlos frei, da er dann 28 Jahre ist, und der Klub hätte keine Möglichkeit diese Ausgaben wieder "reinzuspielen". Es war tatsächlich kein leichtes Gespräch ihm das mitzuteilen, aber hier gehen einfach die Vereinsinteressen vor", sagt Austria Salzburgs Sportlicher Leiter Rainer Hörgl.

Zukunft von Erdogan unklar

Für Erdogan selbst kam die Entscheidung der Austria, ihn nicht zu verpflichten, überraschend: "Ich habe bei den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen im März schon darauf hingewiesen, dass genau dieser Fall eintreten kann. Mir wurde aber bis zuletzt versichert, dass das Problem mit der Ablöse geklärt wird", erklärt Erdogan. Für welchen Verein der Offensivspieler in der kommenden Saison auflaufen wird, ist noch nicht klar. "Ich gehöre noch Grödig. In den nächsten Tagen werde ich mit Christian Haas ein Gespräch über die Zukunft führen."