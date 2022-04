Regionalliga: Bittere Absage, aber neuer Trainer für Anif

Mit Markus Huber konnte Anif einen neuen Coach verpflichten, dafür kassierte der Regionalligist von Benjamin Taferner eine Absage.

Rund eine Woche nach der Entlassung von Bernhard Kletzl konnte der Fußball-Regionalligist Anif am Dienstag einen neuen Trainer vorstellen. Der Deutsche Markus Huber, der zuletzt als Co-Trainer in Kirchanschöring tätig war, wird die Flachgauer ab sofort betreuen. Als Co-Trainer steht ihm Günter Schmitzberger zur Seite. Beide waren in den 90er-Jahren in Anif aktiv. "Eigentlich war Huber als U18-Trainer eingeplant, aber nach intensiven Gesprächen sind wir zum Entschluss gekommen, dass er der richtige Mann für unsere Kampfmannschaft ist", betont Anif-Obmann Norbert ...