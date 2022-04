Regionalliga: Europameister Ziege ab Sommer nicht mehr Saalfelden-Trainer

Der Fußball-Regionalligist Saalfelden stellt sich für die kommende Saison auf der Trainerposition neu auf: Christian Ziege wird ab Sommer "nur" noch Sportlicher Leiter sein. Ein neuer Coach soll in den kommenden Wochen präsentiert werden.

Nach drei Jahren endet im Sommer die Amtszeit von Christian Ziege in Saalfelden. Der Europameister von 1996 legt sein Traineramt zurück, wird dem Verein aber als Sportlicher Leiter weiter zur Verfügung stehen. "Ich fühle mich in Saalfelden richtig wohl. Daher ist die Freude sehr groß, dass wir nun gemeinsam eine ideale Konstellation geschaffen haben." Der ehemalige Bayern-Kicker wird sich ab Sommer nicht nur um die Kampfmannschaft kümmern, sondern auch an der Entwicklung der Nachwuchsabteilung mitarbeiten.

Ziele nicht erreicht

In Zieges Amtszeit konnte Saalfelden nur ein Mal die hoch gesteckten Ziele halbwegs erreichen. In seinem ersten Jahr führte der Deutsche die Pinzgauer in die Westliga, die wegen der Coronakrise aber nicht gespielt wurde. Zuletzt scheiterte Saalfelden, das seit dem Einstieg der US-Investoren vom Profifußball träumt, zwei Mal an der Westliga-Qualifikation.

Zukunft ungewiss

Wie es in Saalfelden weitergeht, steht derzeit in den Sternen. Trotz der US-Investoren sind die Pinzgauer finanziell nicht auf Rosen gebettet und sind derzeit finanziell und infrastrukturell nicht tauglich für den Profifußball. Es ist davon auszugehen, dass der Verein weiterhin kleinere Brötchen backen muss und die 2. Liga wohl auch in den kommenden Jahren nicht erreichen kann. Kurzfristig liegt der Fokus auf der Trainersuche: Ziege will in den kommenden Wochen seinen Nachfolger präsentieren. Sportlich geht es für die Pinzgauer am Mittwoch im Landescup-Viertelfinale in Kuchl weiter.