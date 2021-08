Regionalliga-Favoriten feierten Kantersiege

Austria Salzburg, Bischofshofen und Saalfelden ließen den Außenseitern am Dienstag in der siebten Runde der Regionalliga Salzburg keine Chance.

Bevor die englische Runde in der Regionalliga Salzburg am Mittwoch mit den Duellen St. Johann gegen Anif und Kuchl gegen Grünau abgeschlossen wird, zeigten sich am Dienstag die Favoriten in Torlaune. Insgesamt 18 Treffer fielen in den drei Partien.



Kantersieg I: Die Austria meldete sich nach drei sieglosen Spielen in Serie eindrucksvoll zurück. Die Violetten machten gegen Schlusslicht Grödig kurzen Prozess und führten bereits zur Pause mit 4:0. Neuzugang Johannes Zottl stellte in der 55. Minute mit seinem dritten Treffer den 5:0-Endstand her. Die anderen beiden Treffer erzielte Zottls Sturmpartner Marco Hödl. "Nach den zuletzt schwachen Ergebnissen ist dieser Sieg extrem wichtig. Wir waren von Beginn an voll in der Partie und konnten auch spielerisch überzeugen", analysiert Austria-Trainer Christian Schaider, der mit seiner Mannschaft zumindest bis Mittwoch wieder von der Tabellenspitze lacht. "Dieser Sieg gibt uns das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben."

Kantersieg II: Die zuletzt viel kritisierte Offensive von Bischofshofen war am Dienstag beim 5:2-Sieg gegen den SAK der Erfolgsgarant. Die Nonntaler waren zwar in der Anfangsphase die bessere Mannschaft, die Tore machten aber die Pongauer. Innerhalb von nur sieben Minuten stellten Ferdinand Takyi (19.), Mounir Mounji (22.) und Said Llambay (26.) auf 3:0. "Wir haben unsere ersten drei Chancen eiskalt genutzt. Vor dem Tor waren wir heute sehr, sehr effektiv. Auch in der zweiten Halbzeit war der Sieg nie ernsthaft gefährdet", freute sich BSK-Trainer Adonis Spica, der aber auch den Gegner lobte: "Der SAK war spielerisch bisher der beste Gegner."

Kantersieg III: Immer besser in Fahrt kommt auch Saalfelden. Die Pinzgauer gewannen gegen Seekirchen mit 5:1 und bleiben mit dem dritten Saisonsieg an den Spitzenplätzen dran. Saalfelden führte zur Pause mit 2:0 und musste nach dem Anschlusstreffer der Seekirchner nur kurz zittern. Tamas Tandari schoss seine Truppe mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von neun Minuten (76. bis 85.) noch zu einem Kantersieg. "Wir sind mit der Leistung sehr zufrieden und wollen den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen", sagt Saalfelden-Trainer Christian Ziege.