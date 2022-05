Regionalliga-Leader siegt wieder, neuer Trainer für Grünau?

Seekirchen feierte am Freitag einen 2:1-Heimsieg gegen Grödig und bleibt damit Erster in der Regionalliga Salzburg. Im zweiten Freitagsspiel schoss Kuchl den SAK mit 5:0 ab.

Leader Seekirchen zeigte sich nach zuletzt zwei sieglosen Spielen am Freitag wieder in Topform und setzte sich in der Regionalliga Salzburg gegen Grödig mit 2:1 durch. "Phasenweise haben wir sehr gut gespielt", erklärt Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo, dessen Truppe in der ersten Hälfte eine Chance nutzen konnte. Ankido Abraham schoss die Wallerseer in der 28. Minute in Führung. Im zweiten Durchgang kam Grödig, das im Sommer Martin Hartl (Kitzbühel) und Moritz Waldmann (Siezenheim) verpflichten wird, auf. Das nächste Tor erzielte trotzdem ...