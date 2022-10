Nach Einspruch: Grünauer sind gegen St. Johann extra motiviert

Der Fall Ispiroglu wirkt bis heute nach. Ein brisantes Rückspiel ist am Freitagabend garantiert. Auch in Seekirchen und beim SAK kommt es zu einem spannenden Wiedersehen.

In St. Johann war Grünau im August der erste Saisonsieg in der Regionalliga Salzburg gelungen. Weil die Pongauer danach Einspruch einlegten, da Grünaus Co-Trainer Emre Ispiroglu trotz Sperre mitgewirkt hatte, hatte das Duell ein Nachspiel. Am Freitag (19 Uhr) begegnen sich die Tabellennachbarn wieder auf dem Fußballplatz. "Als Trainer bin ich nur dafür zuständig. Es wird ein schweres Spiel", sagt St. Johanns Coach Ernst Lottermoser. Grünaus Cheftrainer Bernhard Kletzl, der Torjäger Petrit Nika gesperrt vorgeben muss, sagt: "Was nach dem ...