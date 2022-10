Neue Trainer jubeln: Hofer-Elf siegt in Anif, Saalfelden stoppt die Austria

Unter Markus Fürstaller ist Saalfelden weiter makellos. Nach Bischofshofen bezwangen die Pinzgauer das nächste Spitzenteam. Auch Kuchl ist mit Neo-Coach Thomas Hofer auf dem Weg nach oben. Stark präsentiert sich zudem weiter Aufsteiger Golling.

Drittes Spiel unter Interimstrainer Markus Fürstaller, dritter Sieg - Saalfelden mischt in der Regionalliga Salzburg wieder um die Spitzenplätze mit. Nach Bischofshofen und Grödig schlugen die Pinzgauer am Samstag auch den Tabellenführer Austria Salzburg. Semir Gvozdjar erzielte Mitte der zweiten Halbzeit den Goldtreffer für die kämpferisch starken Hausherren, die auch das Glück des Tüchtigen hatten. Denn die Gäste aus Maxglan scheiterten zwei Mal an der Stange und mehrmals am starken Schlussmann Kilian Schröcker.

Austria Salzburg scheitert an Stange ...