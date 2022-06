Regionalliga-Noten: Drei Sehr gut und zwei Nicht genügend

Die Saison in der Regionalliga West und Regionalliga Salzburg ist seit Samstag Geschichte. Die "Salzburger Nachrichten" haben die Leistungen der zehn Vereine bewertet.

Nach zwei Abbrüchen in Serie rollte im Frühjahr im Salzburger Fußball-Unterhaus wieder die Kugel. In der Westliga hatten St. Johann und die Austria gegen Meister Schwaz zwar keine Chance, vertraten das Bundesland trotzdem gut. Einen Stock tiefer präsentierten sich Seekirchen und Kuchl sehr stark.St. Johann: Die Pongauer gewannen im Herbst überraschend den Titel in der Regionalliga Salzburg und zeigten im Frühjahr auch in der Westliga konstant starke Leistungen. Trotz einiger schwerer Verletzungen sicherte sich St. Johann den Landesmeistertitel vor der ...