Regionalliga: Nur ein Debütant konnte punkten

Philip Buck erreicht mit Kuchl ein Remis, Pleite für Thomas Schnöll.

In der Regionalliga Salzburg wurden in der Winterpause drei Trainerwechsel vollzogen. Philip Buck ersetzte in Kuchl den nach Bischofshofen abgewanderten Mario Helmlinger, Thomas Schnöll sitzt in Grödig statt Heimo Pfeifenberger auf der Trainerbank und Andreas Fötschl ist der neue starke Mann in Bischofshofen. Während Fötschl witterungsbedingt mit dem BSK nicht gegen Anif antreten konnte, kassierte Schnöll bei seinem ersten Auftritt als Grödig-Coach eine 1:3-Pleite gegen Seekirchen. Nur Buck konnte sich nach dem 1:1 beim SAK über Zählbares freuen.

