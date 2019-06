Die Pinzgauer rüsten dank Investoren aus den Vereinigten Staaten kräftig auf und nehmen das Spitzenfeld der Regionalliga ins Visier.

Mit großen Ambitionen startet Saalfelden am Samstag in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Salzburg. Das erste Training wird Christian Ziege leiten. Dass der 72-fache deutsche Nationalspieler, der im Frühjahr interimistisch einsprang, zur Langzeitlösung wird, ist intern beschlossene Sache. Noch fehlt aber die Unterschrift auf dem Vertrag zwischen Ziege und den neuen Geldgebern aus den Vereinigten Staaten. "Das ist nur mehr Formsache", versichert Sektionsleiter Hannes Rottenspacher.

Das US-Investment beschert den Pinzgauern auch neue Möglichkeiten bei der Spielersuche. Während die Saalfeldner im Sommer mit Stipo Colic (Zell am See), Niklas Seiler und Michael Piljanovic (beide Grünau) einerseits Kicker aus der Region verpflichten, stoßen andererseits vier US-Profis zum Team. Neben dem zuletzt vereinslosen 26-jährigen Stürmer Sean Okoli verstärken drei Kooperationsspieler vom Major-League-Soccer-Club Real Salt Lake - zurzeit Achter der Western Conference - den Regionalligisten. "Ihre Namen erfahre ich erst", sagt Rottenspacher.

Die Jahre des Abstiegskampfs sollen der Vergangenheit angehören. "Wir wollen schon im ersten Jahr ganz vorn mitspielen", betont Saalfeldens Sektionsleiter, der am Montag nicht nur die ersten drei Neuen aus Übersee, sondern mit Christoph und Philipp Bader (Vorwärts Steyr) auch zwei Testspieler unter die Lupe nimmt.

