Regionalligist Seekirchen vergibt ersten Sieg seit einem halben Jahr

Die Flachgauer kassieren gegen St. Johann spät den Ausgleich, nähern sich den Pongauern im Rennen um ein Westligaticket also nicht. Auch Austria Salzburg und Kuchl spielten 1:1.

Seekirchen hat sich in den vergangenen Wochen wie ein Absteiger präsentiert. Nach fünf sieglosen Frühjahrspartien in der Regionalliga Salzburg ging die Elf von Chefcoach Mario Lapkalo im Landescup in Thalgau 0:5 unter. Im Heimspiel gegen St. Johann schrammte sie am Samstag nur knapp am Befreiungsschlag vorbei. Nach einem späten Treffer des Gästekapitäns Benjamin Ajibade musste sich der Gastgeber mit einem 1:1 begnügen. Der Abstand beträgt damit weiter vier Punkte. St. Johann ist als Zweiter auf Kurs Richtung Westliga, Seekirchen muss in den noch ausstehenden sechs Spielen aufholen.

Seekirchens Führung hält lang, aber nicht lang genug

Am Samstag gab zunächst der Hausherr den Ton an. Jonas Vorderegger traf bereits in der sechsten Minuten zum 1:0 - passend zum weiteren Verlauf nach einem Eckball. Denn die Seekirchner strahlten vor allem bei Standardsituationen Gefahr aus. Von St. Johann kam wenig. "Wir haben nicht viel zusammengebracht. Es war extrem schwierig zu spielen", sagt Gästetrainer Ernst Lottermoser, dessen Angreifer Ajibade in der 79. Minute noch den erhofften Punkt bescherte. Nach einem weiten Ball und einem Luftkampf kam er zur Kugel. Nach einem Haken verwertete der Routinier gekonnt. "Es war ein leidenschaftliches Duell mit wenig Chancen und einem gerechten Ergebnis. Wir sind zufrieden", sagt Lottermoser.

Austria Salzburg und Kuchl teilen Punkte

Im zweiten Spiel des oberen Play-offs gab es ebenfalls ein 1:1. Tabellenführer Austria Salzburg ging durch Yannic Fötschl kurz vor der Pause in Führung. Austria-Trainer Christian Schaider konnte aber nicht über einen Sieg gegen Thomas Hofer, dem er bei Anif und der Austria einst assistierte, jubeln. Kuchl-Joker Gabriel, der Neffe von Ex-Profi Rodnei, glich in der Schlussphase aus. Die Maxglaner bleiben Erster, Kuchl ist weiter Fünfter und Letzter.