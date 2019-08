Das Topspiel der zweiten Runde in der Regionalliga Salzburg zwischen Anif und Aufsteiger Austria Salzburg endete 3:3-Unentschieden. Trainer Raphael Ikache weiß, was seinem Team noch zum ersten Saisonsieg fehlt.

Anif legte gegen Aufsteiger Austria Salzburg einen Blitzstart hin und ging bereits mit dem ersten Angriff des Spiels in Führung. Goalgetter Maximilian Dicker wurde von seinen Mitspielern optimal ins Szene gesetzt und blieb vor dem Tor eiskalt. "Das war ein perfekter Auftakt für uns. Anders als in den Spielen zuvor wollten wir von der ersten Minute an voll da sein, das ist uns gut gelungen", erklärt Anif-Coach Raphael Ikache, dessen Team durch Tore der Ex-Anifer Marco Hödl und Marinko Sorda mit 1:2 in Rückstand geriet. Durch ein Eigentor von Umberto Gruber ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Anifer als aktivere Mannschaft aus der Kabine und gingen folgerichtig erneut in Führung. Diese konnte Nicholas Mayer nur wenige Minuten später egalisieren, indem er zum 3:3-Endstand netzte. "Alles in allem war es ein gerechtes Unentschieden. Wir haben in den ersten beiden Meisterschaftsspielen verdient zwei Mal einen Punkt geholt." Auf die Frage, was Anif noch auf den ersten Saisonsieg fehle, meint Ikache: "In einigen Phasen sind wir noch nicht so im Spiel. Unser Ziel muss es ein, konstanter zu werden."

Bei der Austria herrscht Zufriedenheit

Die Salzburger Austria kann mit dem Punktgewinn in Anif gut leben und hat nach zwei Runden bereits vier Punkte auf dem Konto. "Wir haben das Auftaktprogramm souverän gemeistert und sind mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden", erklärt Austria Trainer Christian Schaider, der auch mit der Performance der Neuzugänge einverstanden ist: "Die neuen Spieler haben sich gut eingefügt. Auch Lukas Marasek, der sich gegen St. Johann verletzt hat, sollte in wenigen Wochen wieder einsatzbereit sein." Auch die Analyse des Spiels gegen Anif fällt positiv aus. "Es war von beiden Seiten ein gutes Spiel mit viel Tempo. Am Ende wurde der Ball noch einmal auf der Linie geklärt, da hätten wir sogar noch gewinnen können", meint Schaider. Einziger Kritikpunkt sei, dass man die Gegentore zu leicht bekommen habe.