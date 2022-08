Regionalliga Salzburg: Anif und Bischofshofen schießen sich für Duell warm

Die Flachgauer sind nach dem 3:0-Erfolg gegen St. Johann noch ungeschlagen. Nun wartet bereits am Dienstag die Neuauflage des abgebrochenen Spiels gegen Bischofshofen, das Aufsteiger Golling 5:0 schlug.

Nachdem ein Gewitter die Anifer Ende Juli im Duell gegen Bischofshofen vor der ersten Saisonniederlage bewahrt hatte, ist der Flachgauer Regionalligist richtig durchgestartet. Nach Siegen gegen Grödig (3:0) und Kuchl (2:0) sowie einem 1:1 gegen Austria Salzburg hat die Mannschaft von Chefcoach Markus Huber am Samstag auch St. Johann besiegt. Beim 3:0-Heimerfolg über den verletzungsgeplagten Landesmeister nutzten sie dessen Geschenke eiskalt aus.

Anifs Golser bestraft St. Johanns Fehler

Keine zwei Minuten waren in Anif gespielt, da nahm Angreifer Manuel Golser gleich die erste Einladung der Gäste dankend an. Mitte der ersten Halbzeit dasselbe Spiel: St. Johanns Hintermannschaft leistet sich einen Ballverlust und Golser erhöht auf 2:0. "Solche Geschenke wirbeln den Matchplan natürlich durcheinander. Anif hatte dann mehr Spielanteile und ist mit breiter Brust aufgetreten", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser. Auch sein Team kam zu Torchancen, traf aber zu oft die falschen Entscheidungen. Kapitän Benjamin Ajibade etwa bestrafte einen Fehler von Anifs Tormann Benjamin Morawitz nicht. Dieser vereitelte dann bei zwei Kopfbällen nach der Pause den Anschlusstreffer der Pongauer. Auf der anderen Seite gelang Andrej Lazarevic in der Schlussphase das entscheidende 3:0. "Offensiv klebt uns das Pech an den Schuhen", sagt Lottermoser.

Bischofshofen schießt sich für Duell gegen Anif warm

Besser in Schuss ist St. Johanns Lokalrivale Bischofshofen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Fötschl setzte sich am Samstag in Golling mit 5:0 durch, wobei der Kantersieg erst nach einer Stunde Formen annahm. Neuzugang Viktor Drocic hatte die favorisierten Pongauer früh auf Siegkurs gebracht und in der 60. und 69. Minute nachgelegt. Auch die Joker Bohdan Kuksenko und Mohamed Khalil trafen beim dritten Saisonerfolg. Sowohl Anif als auch Bischofshofen scheinen bereit für das Aufeinandertreffen am Dienstag. Das Duell im Juli war beim Stand von 2:0 für die Fötschl-Elf in der Schlussphase abgebrochen worden und wird nun neu ausgetragen.