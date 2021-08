Bischofshofen feiert zweiten Heimsieg in Folge. SAK verliert in Saalfelden mit 2:3.

Austria Salzburg hat nach einem starken Saisonstart in der Regionalliga Salzburg die zweite Niederlage in Folge kassiert. Eine Woche nach der 2:3-Pleite in Kuchl verloren die Violetten am Samstag auch ihr Heimspiel gegen Anif. Die Hausherren präsentierten sich von Beginn an zweikampfschwach und in der Offensive harmlos. Ganz anders die Gäste: Ihr erster Treffer wurde noch wegen Abseits aberkannt, Simon Schilchegger stellte dann nach einer Viertelstunde auf 1:0. Die Austria zeigte weiter keine große Gegenwehr. Daniel Leitz nutzte das, um auf 2:0 zu erhöhen. Nach der Pause spielten die Gastgeber etwas besser. Große Torgefahr strahlten sie aber weiterhin nicht aus. So konnte Anif die Führung locker und souverän über die Zeit bringen.

Den zweiten Sieg in Folge nach einem schwachen Saisonstart feierte indes Bischofshofen. Die Pongauer nahmen den Schwung vom 5:0-Erfolg über Grödig ins Heimspiel gegen Grünau mit. Mirnes Kahrimanovic traf nach nicht einmal zehn Minuten nach einem Freistoß per Kopf zum 1:0. Nico Mayer und Ferdinand Takyi hätten noch vor der Pause nachlegen können. Schließlich erhöhte Mounir Mounji auf 2:0 (67.) und Branko Ojdanic köpfte nach einem Eckball noch zum 3:0-Endstand für Bischofshofen ein (77.).

Spannend bis zum Schluss war das Match zwischen dem FC Pinzgau und dem SAK in Saalfelden. Die Hausherren lagen bereits mit 3:1 voran, als Felix Adjei nach einem Handspiel im Strafraum vom Platz flog. Stefan Federer erzielte vom Elferpunkt den Anschlusstreffer. Der SAK konnte seine zahlenmäßige Überlegenheit gegen beherzt kämpfende Saalfeldener aber nicht mehr zum Ausgleich nützen.