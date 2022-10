Regionalliga Salzburg: Aus "FC Hollywood" wird wieder Saalfelden

Der Traum vom internationalen Fußball im Pinzgau ist schon lange geplatzt, in den kommenden Jahren dürfte nicht einmal die 2. Liga realistisch sein.

Als vor rund drei Jahren US-Investoren beim Regionalligisten Saalfelden eingestiegen waren, träumten die Pinzgauer, die bis dahin jahrelang die graue Maus in der dritten Liga waren, von der großen Fußball-Welt. Ein US-Investor nahm sogar das Wort Champions League in den Mund, ein paar Jahre später haben die Saalfeldener Funktionäre zwar viel Geld verbrannt, der Club spielt aber weiterhin in der Regionalliga. Der Profitraum blieb also unerfüllt und wird in den kommenden Jahren wohl auch nicht in Erfüllung gehen.

...