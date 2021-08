Marco Hödl gelang beim 3:1-Heimerfolg ein Doppelpack in der Nachspielzeit. St. Johann traf gegen Schlusslicht Grödig erst kurz vor Schluss zum 2:1-Sieg. Anif bezwang Bischofshofen mit 1:0.

Austria Salzburg scheint sein kurzes Zwischentief in der Regionalliga Salzburg überwunden zu haben. Die Violetten feierten am Samstag im Heimspiel gegen Grünau den zweiten Sieg in Folge. Beim 3:1-Erfolg musste die Truppe von Coach Christian Schaider jedoch einem frühen Rückstand hinterlaufen. Philip Kanzler staubte bereits in der siebten Minute nach einer Ecke zur Grünauer Führung ab. Die Austria drängte erst vergeblich und ohne echte Großchancen auf den Ausgleich. Dann flog Grünaus Christian Schnöll nach einem Foul direkt mit Rot vom Platz (36).

Die ungewöhnlich lange Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte die Austria dann perfekt. Marco Hödl traf zum Ausgleich (45.+1) und zur Pausenführung (45.+5). Als Manuel Krainz kurz nach Wiederanpfiff auch noch den dritten Treffer für die Hausherren nachlegte, war die Partie endgültig gelaufen.

Eine Rote Karte wurde auch in St. Johann gezückt, wo Grödig am Samstag seine sechste Saisonniederlage einsteckte. Der Ausschluss für Felix Hebesberger wegen einer Tätlichkeit erfolgte aber erst, nachdem Florian Ellmer den späten 2:1-Siegtreffer für St. Johann erzielt hatte (90.). Die ersten beiden Treffer waren noch in der Anfangsphase gefallen. Philip Volk hatte für die Hausherren vorgelegt (4.), Ousainou Surr eine Viertelstunde später für Grödig ausgeglichen.

Anif reichte im chancenarmen Heimspiel gegen Bischofshofen ein Treffer vom frisch eingewechselten Daniel Jezercic zum 1:0-Sieg.