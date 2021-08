Kurioser Treffer brachte den 2:2-Ausgleich. Grünau siegte in Überzahl mit 1:0 in Seekirchen.

Wie schon die Woche zuvor gegen Anif lag Austria Salzburg auch am Samstag im Heimspiel gegen St. Johann bereits zur Pause mit 0:2 zurück. Diesmal schlugen die Violetten aber in der zweiten Hälfte zurück und retteten zumindest noch ein Remis.

St. Johann hatte den ersten Pfostenschuss in der Partie und ging nach einer Viertelstunde auch verdient durch Sandro Djuric in Führung. Die Austria war vor der Pause ebenfalls durchaus gefährlich, vergab aber ihre größte Chance, als nach einem Eckball Fabio Trkulja und Co. den Ball aus kürzester Distanz nicht über die Linie brachten. Besser machte es auf der Gegenseite Thomas Kendlbacher, der allein vor Goalie Manuel Kalman die Nerven behielt und zur 2:0-Halbzeitführung einschoss.

Austria-Coach Christian Schaider brachte zur Pause Christoph Bann, was sich schon nach einer Viertelstunde bezahlt machen sollte. Der 26-Jährige nützte einen Fehlpass der Gäste eiskalt zum Anschlusstreffer. Nur wenige Minuten später folgte der kuriose Ausgleich. Nach einem schönen Alleingang stand Luka Sandmayr bei St. Johanns Klärungsversuch so glücklich im Weg, dass der Ball von ihm direkt ins Netz prallte. Danach verlor die Partie wieder etwas an Tempo. Die größte Chance auf einen Siegtreffer vergab kurz vor Schluss Alexander Schwaighofer. Der Austrianer scheiterte mit seinem Schussversuch aber an St. Johanns Keeper Manuel Wallinger.

Weniger aufregend und torreich war das Duell Seekirchen gegen Grünau. Die Gastgeber verloren bereits nach einer halben Stunde Kapitän Bernhard Biribauer mit Rot wegen Torraubs. Die Überzahl nützte Grünaus Kapitän Thomas Pertl eine Viertelstunde vor Schluss zum Goldtreffer.