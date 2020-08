Die Mannschaft von Trainer Christian Schaider hat sich durch einen zwischenzeitlichen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen und zum Auftakt in die Regionalliga Salzburg gegen die von Heimo Pfeifenberger trainierten Grödiger einen verdienten Heimsieg vor 750 Zusehern gefeiert.

Nach neunmonatiger Pause aufgrund der Coronakrise rollte am Samstag im Max-Aicher-Stadion wieder der Ball in einem Pflichtspiel der Regionalliga Salzburg. Die Heimmannschaft Austria Salzburg nahm das Zepter von Beginn an in die Hand, vergab durch Alexander Schwaighofer, Christoph Bann und Marco Hödl jedoch gute Chancen, um in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen.

Ex-Austria-Salzburg-Spieler schoss Grödig in Führung

Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff erzielte die Gastmannschaft aus Grödig etwas überraschend den ersten Treffer der Partie. Eyüp Erdogan, der in der Vergangenheit auch für Austria Salzburg auf Torejagd ging, drückte den Ball zur 1:0-Führung über die Linie. Über das Führungstor konnten sich die Gäste allerdings nur kurz freuen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Neuzugang Marco Oberst nach einem Eckball den Treffer zum 1:1-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel machte Austria Salzburg alles klar

In der zweiten Halbzeit mussten die rund 750 Zuseher nicht lange auf den nächsten Jubelschrei warten. Keine fünf Minuten nach Wiederanpfiff brachte Stürmer Marco Hödl die Violetten erstmals in dieser Partie in Führung. Und nur zwei Minuten später machte Manuel Krainz mit einem Traumtor den ersten Sieg in der Saison für Austria Salzburg perfekt. Nach einem Eckball hämmerte der Ex-SAK-Akteur den Ball per Direktabnahme aus der Luft zum 3:1-Endstand in die Maschen.

Trainer Schaider war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden

"Für den Auftakt nach so einer langen Pause war das kein schlechtes Spiel. Wir waren heute die reifere Mannschaft", erklärt Schaider, der bereits Unterschiede zum Kader aus der Vorsaison erkennt: "Die Mannschaft ist auch nach dem Rückstand hungrig geblieben und wollte unbedingt gewinnen. Das ist vielleicht der Unterschied zur vergangenen Saison." Auch abseits des Platzes hatte der Trainer zum Saisonauftakt nichts auszusetzen. "Alle haben sich sowohl auf als auch neben dem Platz sehr professionell verhalten. Es war ein rundum gelungener Auftakt."