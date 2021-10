Die Pongauer machten es in Anif spannend, setzten sich aber 3:2 durch. Weil Saalfelden in Seekirchen 1:2 verlor, kann die Lottermoser-Elf nur mehr von Austria Salzburg und Kuchl aus den Top 2 der Regionalliga Salzburg verdrängt werden. Ein weiterer Punkt bzw. ein Punkteverlust der Tennengauer reicht, um den Einzug in die Eliteliga zu fixieren. Die Austria vergab indes den ersten Matchball, kam dank Seekirchen aber mit einem blauen Auge davon.

Ausgerechnet Eyüp "Pascha" Erdogan hat am Samstag den Erfolgslauf von Austria Salzburg gestoppt. Der Ex-Austrianer staubte nach einem tückischen Freistoß, den Austria-Goalie Manuel Kalman nicht festhalten konnte, bereits in der ersten Minute ab. Danach verteidigte der Nachzügler 90 Minuten lang den Vorsprung. Die Hausherren vergaben vor allem in den Schlussphasen beider Halbzeiten einige gute Chancen. Marco Hödl, Raffael Kogler und Alexander Schwaighofer scheiterten vor der Pause, Hödl und Rene Zia kurz vor Spielende. Ein Treffer wurde zudem wegen vermeintlichen Abseits aberkannt.

Austria bangt um zwei Spieler

"Enttäuschend. Wir haben in der zweiten Halbzeit mit zu wenig Nachdruck und Klarheit gespielt", sagte Austria-Trainer Christian Schaider, der Abwehrspieler Matthias Theiner (Wade) und Flügel Christoph Bann (Knie) verletzungsbedingt auswechseln musste. St. Johann zog in der Tabelle vorbei. Dass Verfolger Saalfelden danach in Seekirchen 1:2 verlor, macht die Niederlage für die Violetten erträglicher. Die Pinzgauer bleiben fünf Punkte hinter der Austria, die den Einzug in das überregionale Play-off mit einem Sieg in Grünau fixieren kann. Ansonsten kommt es zum Showdown gegen Saalfelden.

St. Johann schüttelt Saalfelden ab

St. Johann kann von den Pinzgauern nicht mehr überholt werden, weil das direkte Duell für den Spitzenreiter spricht. Lässt Kuchl am Sonntag in Grünau Punkte, spielt St. Johann im Frühjahr gegen die besten Teams aus Tirol und Vorarlberg. "Über ungelegte Eier reden wir nicht", sagte Trainer Ernst Lottermoser, der nach dem 3:2-Sieg in Anif aber durchatmen konnte. "Nach den zwei Niederlagen zuletzt wollten wir zeigen, dass wir zu Recht vorn dabei sind. Das Spiel war Himmel, Hölle, Himmel. In dieser Reihenfolge ist das aber zu verkraften."

Höllwart köpfelt St. Johann Richtung Eliteliga

Die Gäste starteten gut und führten dank Florian Ellmer (3.) und Sandro Djuric (20.) früh mit 2:0. "Dann waren wir zu lasch und wurden bitterlich bestraft", sagt Lottermoser über Enis Kukas Doppelpack (31., 39.). Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die St. Johanner aber wieder. Johann Höllwart traf in der 65. Minute nach einer Djuric-Ecke per Kopf zum Sieg. "Wir haben dann nichts mehr zugelassen", sagt Lottermoser, der im Tor diesmal auf Andreas Hettegger und nicht auf den Grundwehrdiener Manuel Wallinger setzte.