Saalfelden konnte Eigentor des Trainersohns rasch ausgleichen.

Im einzigen Samstagsspiel der Regionalliga Salzburg zwischen dem FC Pinzgau Saalfelden und den Gästen von Austria Salzburg gab es keinen Sieger. Nach einem frühen Eigentor von Alessandro Ziege gelang den Hausherren rasch der Ausgleich, danach wollte der Ball trotz guter Chancen auf beiden Seiten nicht mehr im Tor landen.

Der erste Treffer fiel bereits in der sechsten Minute. Johannes Zottl schlug einen scharfen Querpass in den Saalfeldener Strafraum, Ziege lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor, statt zu klären. Nur wenig später gelang es Zottl nicht, einen weiteren Ziege-Patzer zum 2:0 zu nützen. So schlug Saalfelden nach einer Ecke von Joao Pedro durch einen Kopfball von David Rathgeb zurück und erspielte sich danach auch die besseren Tormöglichkeiten. Doch weder Kapitän Tamas Tandari und Christopher Fürstaller auf Seiten der Pinzgauer noch Austrias Zottl konnten ihre Chancen verwerten. So mussten sich beide Seiten mit einem Punkt zufriedengeben. "Es war eine engagierte Leistung unserer Mannschaft. Austria Salzburg war der erwartet schwere Gegner, aber wir haben sie über weite Strecken der Partie gut im Griff gehabt", bilanzierte Saalfelden-Coach Christian Ziege. "Beide Teams hatten die Möglichkeiten, um die Partie zu entscheiden. Leider fehlt uns oftmals in den entscheidenden Situationen die notwendige Ruhe vor dem Tor - das macht es dann oft schwierig."