Regionalliga Salzburg: Bischofshofen holt Goalie vom Erzrivalen - Grödig präsentiert weiter Neuzugänge

Weil Pawel Kapsa mit 40 Jahren im Sommer seine Karriere beendet, war Bischofshofen zuletzt auf Tormannsuche. Und BSK-Boss Patrick Reiter ist ausgerechnet beim Erzrivalen St. Johann fündig geworden: Manuel Wallinger wird in der kommenden Saison das BSK-Tor hüten. Immer konkretere Formen nimmt der Kader von Grödig an.

Seit seinem Wechsel von Kuchl zu St. Johann im Sommer 2021 hat sich Manuel Wallinger zu einem der besten Regionalliga-Torhüter in Salzburg entwickelt. Die konstant starken Leistungen des 21-jährigen Pongauers sind auch dem Ligakonkurrenten Bischofshofen nicht verborgen geblieben. "Mit Manuel haben wir einen Torhüter verpflichtet, der alle Voraussetzungen mitbringt. Er gehört zu den größten Talenten und kann über uns den Sprung in den Profifußball schaffen", erklärt Pawel Kapsa, der nach seinem Karriereende im Sommer, als Tormanntrainer in Bischofshofen arbeiten wird. Wallinger hat beim BSK einen Zwei-Jahres-Vertrag mit einer Option für ein weiteres Jahr unterschrieben.

Grödig holt zwei weitere Regionalliga-Kicker

Während Bischofshofen seinen Platz in der Regionalliga West 2023/24 bereits fix in der Tasche hat, muss der Ex-Bundesligist Grödig im Sommer den Gang in die Salzburger Liga antreten. Neo-Trainer Arsim Deliu, unter dessen Führung sich Grödig im Frühjahr stark verbessert präsentiert, bastelt bereits seit Wochen an seinem Kader für die kommende Saison und kann auch schon die ersten Neuverpflichtungen präsentieren. Nach Manuel Krainz, der nach einem Kreuzbandriss im Sommer wieder voll angreifen will, haben auch Ex-Profi Maximilian Karner (Golling) und Edeltechniker Eugen Rexhepi (SAK) bereits unterschrieben. "Diese drei Spieler sollen unsere junge Mannschaft anführen. Karner ist ein sehr guter Innenverteidiger. Rexhepi hat großes Potenzial und kann mit seiner Technik Überzahlsituationen schaffen", freut sich Deliu über die Verpflichtung seiner Wunschspieler.