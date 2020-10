Die Pongauer setzten sich zu Hause dank eines Doppelschlags in der zweiten Halbzeit mit 2:0 durch und sind neuer Tabellendritter der Regionalliga Salzburg. Nur Kuchl, das nach dem 3:1-Erfolg in Seekirchen wieder Spitzenreiter ist, und die Austria haben mehr Punkte am Konto. Der einstige Titelfavorit Saalfelden hinkt weiter hinterher.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Nicht mehr im violetten Dress: Nico Mayer (rechts) besiegte mit Bischofshofen die Austria.

Der Kampf um das Westliga-Ticket, das nach 18 Runden an den Tabellenführer und seinen ersten Verfolger in der Regionalliga Salzburg geht, bleibt spannend. Zwar gab Kuchl Seekirchen beim 3:1-Erfolg einen kleinen Dämpfer, doch auch Bischofshofen bleibt im Rennen. Die Pongauer schlugen die Austria vor doch nicht vollem Haus mit 2:0 und liegen - wie Seekirchen - nur drei Zähler hinter dem Spitzenduo (wenn auch mit mehr absolvierten Spielen). Bischofshofen bleibt im Rennen um Spitzenplätze Trainer Adonis Spica lässt sich aber nicht zu einer Kampfansage verleiten. "Wir würden uns über den zweiten Platz natürlich freuen, aber das Ziel bleibt der Klassenerhalt", sagte Bischofshofens Coach. Szymon Kozecki (63. Minute) und Irodotos Christodoulou (66.) hatten sein Team jeweils per Kopf zum Heimsieg geschossen. Zuvor hatte die Austria kurz vor und nach der Pause gute Chancen vergeben. BSK-Tormann Pawel Kapsa hielt aber stark. "Hätte die Austria da getroffen, hätten wir verloren", sagt Spica, der aber von einem verdienten Erfolg spricht. "Wer öfter trifft, hat es sich immer verdient. Wir haben jedenfalls gespielt wie eine echte Familie." Verletzung bei der Austria - Grünau schockt SAK Doppelt bitter für die Gäste aus Salzburg: Abwehrspieler Matthias Theiner musste wegen einer Gesichtsverletzung nach 40. Minuten ausgetauscht werden und ins Krankenhaus. Ein schlechtes Ende gab es am Samstag auch für den Lokalrvialen SAK, der gegen Grünau in der Nachspielzeit eine 2:0-Führung verspielte und sich mit einem Remis begnügen musste. Trainer Roman Wallner sah nach dem Schlusspfiff noch die rote Karte. Grödig besiegte Saalfelden zudem mit 1:0. Anif und St. Johann trennten sich mit einem 1:1.

