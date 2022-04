Regionalliga Salzburg: Bischofshofen stoppt Tabellenführer

Im achten Spiel musste sich Seekirchen erstmals geschlagen geben. Beim Pongauer Nachzügler geht es aufwärts. Siege feierten auch Saalfelden, das neuer Zweiter ist, Grödig und der SAK, der Anifs neuem Coach Markus Huber den Einstand vermieste.

Der Kampf um den ersten Platz in der Regionalliga Salzburg bleibt spannend. Zu verdanken ist das vor allem dem Vorletzten Bischofshofen, der Spitzenreiter Seekirchen am Samstag die erste Saisonniederlage zufügte. Die Pongauer setzten sich dank eines strittigen Elfmeters, den Mohamed Khalil nach einer Stunde herausholte und verwertete, mit 2:1 durch. "Das war wohl kein Foul, aber der Sieg ist verdient. Wir waren schon im Heimspiel besser und jetzt auswärts wieder", sagt Bischofshofens Trainer Andreas Fötschl.

Strittiger Elfmeter entschied Spiel in Seekirchen

Mounir Mounji hat seine Mannschaft in der 28. Minute in Führung geschossen. Der 23-jährige Offensivspieler traf nach einem Zuspiel von Said Llambay ideal ins Kreuzeck. Die Antwort der Hausherren folgte aber flott: Felix Eliasch glich kurz darauf nach einem Eckball per Kopf aus. Zu einem Punkt reichte der Treffer nicht, weil Khalil einen Strafstoß zugesprochen bekam und ihn auch zum 2:1 nutzte. "Wir hätten das Spiel aber früher entscheiden müssen", sagt Fötschl.

Saalfelden zieht an Kuchl vorbei

Siegreich blieben auch die Saalfeldner, die Kuchl nach zwei Niederlagen zuletzt mit 3:1 bezwangen. Felix Adjei traf nach einem Eckball, Godswill Vadze aus über 30 Metern. Auch den Anschlusstreffer der Tennengauer durch Benjamin Sabic steckten die spielbestimmenden Pinzgauer weg. In Überzahl fixierte Vadze den Heimsieg, mit dem die Ziege-Elf Kuchl als Tabellenzweiter ablöst. Drei Punkte trennen das Spitzentrio. "Ein mehr als verdienter Sieg und ein sehr guter Abschluss einer intensiven Woche", sagte Trainer Christian Ziege, der im Sommer als Sportdirektor fungiert.

Kein Start nach Maß für Anifs neuen Trainer

Zudem schlug Grödig die nur mehr bis Sommer von Franz Aigner betreuten Grünauer nach Treffern von Milos Savic und Andres Sfait mit 2:0. Einen Trainerwechsel bereits hinter sich haben die Anifer. Neo-Coach Markus Huber musste beim Debüt eine 1:3-Niederlage beim SAK hinnehmen. Dominik Prötsch, der Mitte der zweiten Halbzeit ausgeschlossen wurde, hatte die frühe Führung der Hausherren erzielt. Nach David Hutters Ausgleich trafen Petrit Nika und Stefan Federer per Doppelschlag noch vor dem Seitenwechsel zum Endstand.