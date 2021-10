Austria Salzburg, St. Johann und Saalfelden: Wird die Regionalliga am Samstag entschieden oder doch noch zum Fotofinish?

Ob in der drittletzten Runde der Regionalliga Salzburg eine Entscheidung fällt oder die Qualifikation für das überregionale Play-off noch zu einem Fotofinish wird, entscheidet sich am Samstag an drei Schauplätzen. Austria Salzburg hat zwei und fünf Punkte Vorsprung auf ihre Verfolger und daher im Fernduell mit St. Johann und Saalfelden die besten Karten für einen Platz unter den besten zwei.

Unter dem Motto "Deckel drauf" empfangen die Violetten in Maxglan (14 Uhr) den SV Grödig als klarer Favorit. ...