Regionalliga Salzburg drohen Chaos-Wochen

Sportlich begeistert Salzburgs höchste Amateurliga Woche für Woche, abseits des Platzes ziehen aber bei einigen Clubs Gewitterwolken auf.

Bis zur Winterpause muss man in Salzburg die Augen nicht nur auf den grünen Rasen richten, auch abseits des Fußballplatzes könnte es in der Regionalliga Salzburg in den kommenden Wochen rundgehen.

Brennpunkt Fans: Wegen fehlender Genehmigung durfte Bischofshofen am Samstag gegen die Austria nur 250 Zuschauer ins Stadion lassen. Nach langem Hin und Her wurden die violetten Fans ausgesperrt und mussten die 0:2-Niederlage von außerhalb der Anlage mitverfolgen. "Rund 150 Fans haben uns trotzdem begleitet", erklärt Austria-Präsident Claus ...