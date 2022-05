Regionalliga Salzburg: Einige Clubs kommen nicht zur Ruhe

Bei manchen Vereinen in der Regionalliga Salzburg liegen die Nerven seit Wochen blank: Ein Ende der stürmischen Zeit ist derzeit nicht in Sicht.

Die Unterhaus-Reform im kommenden Jahr wirft ihre Schatten voraus. Weil nach der Spielzeit 2022/23 zumindest die Hälfte der Regionalliga-Clubs in die Salzburger Liga absteigen muss, sind viele Funktionäre bereits jetzt nervös. Die "Salzburger Nachrichten" beleuchten die "Unruheherde" und die "Ruhepole".Anif: Nach der Trennung von Bernhard Kletzl sollte bei den Flachgauern Ruhe einkehren. Davon ist aber keine Spur: Neo-Trainer Markus Huber sammelte bei seiner Antrittsrede wenige Pluspunkte: Der Bayer will Michael Perlak und Co. die Sommerpause kürzen. Bereits wieder weg ist ...