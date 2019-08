Der Ex-Trainer des SK Bischofshofen musste nach der 0:8-Klatsche seiner Mannschaft gegen den SAK in der Regionalliga Salzburg den Hut nehmen.

Mit 0:8 wurde der SK Bischofshofen von Titelanwärter SAK in der dritten Runde der Regionalliga Salzburg abgefertigt. Damit stehen die Pongauer nach drei absolvierten Runden punktelos und mit einem verheerenden Torverhältnis von 1:16 am Tabellenende der Liga. Infolgedessen wurde Trainer Johann Davare, der das Zepter in der vergangenen Saison von Thomas Heissl übernahm, von BSK-Macher Patrick Reiter entlassen. "Ich fühle mich trotzdem relativ locker. Ich bin schon sehr lange im Geschäft und kann die Situation von daher gut einschätzen", erklärt Davare. Ein Hauptgrund für den schwachen Saisonstart sei die fehlende Qualität im Kader: "Bischofshofen hat eine sehr junge Mannschaft, die mit Sicherheit über ein gutes Potenzial verfügt. Die ausländischen Spieler kennen die Liga nicht und kommen mit Riesenerwartungen zum Verein, die aber nicht erfüllt werden."

Differenzen mit Patrick Reiter

Vor allem hinsichtlich der Kaderplanung waren sich Davare und Reiter nicht einig. "Wir haben im Sommer keine Verteidiger verpflichtet. Gegen den SAK mussten wir ohne gelernten Innenverteidiger auflaufen. Außerdem fehlen dem Kader Führungsspieler", meint Davare, der darüber hinaus auch die Zielsetzung kritisiert: "Mir war von Beginn an klar, dass es für uns gegen den Abstieg geht. Auch alle Experten haben das vor der Saison prognostiziert. Patrick Reiter sieht das aber nicht so."