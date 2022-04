Regionalliga Salzburg: Ex-Trainer kann SAK nicht stoppen

Andreas Fötschl verlor mit dem BSK am Montag in Nonntal mit 0:3.

Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hat sich Andreas Fötschl ganz anders vorgestellt. Der Bischofshofen-Trainer musste sich am Montag in der Regionalliga Salzburg seinem Ex-Verein SAK mit 0:3 geschlagen geben. Während die Pongauer auf den vorletzten Platz abrutschten, liegen die Nonntaler, die im Jahr 2022 noch ungeschlagen sind, bereits auf Rang fünf. "Man merkt, dass der SAK wieder einen größeren Kader zur Verfügung hat. Und Trainer Roman Wallner hat über den Winter ein starkes Team geformt", betont Fötschl.

Bischofshofen agierte über weite Strecken zu passiv und lag bereits zur Pause mit 0:2 hinten. Als Sebastian Hölzl mit seinem zweiten Treffer in der 81. Minute auf 3:0 stellte, war das Duell endgültig entschieden. "Ein gutes Spiel meiner Jungs. Wir haben dieses Mal auch vor dem gegnerischen Tor sehr gut agiert und nicht unverdient gewonnen", analysiert Ex-Profi Wallner, der von seiner Mannschaft derzeit begeistert ist: "Alle ziehen voll mit, wir haben im Training sehr viel Qualität. Das wirkt sich natürlich auch auf das Spiel aus. So kann es weitergehen."

Überhaupt nicht zufrieden mit der Vorstellung war dagegen Fötschl: "Wir hatten zu große Abstände zwischen den Ketten und hatten somit wenig Zugriff. Vielleicht wurden meine Vorgaben falsch verstanden. Ich nehme die Niederlage ein bisschen auf meine Kappe." Mit welchem Kader die ambitionierten Pongauer die wichtige Saison 2022/23 bestreiten, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden. Fix scheint aber, dass sich der BSK, trotz Fötschl und dem neuen sportlichen Leiter Mario Helmlinger, weiterhin schwer tut, Spieler aus der Umgebung anzulocken. "Wir werden aber sicherlich ein Team formen, dass in der kommenden Saison um den Aufstieg in die Regionalliga West mitspielen kann", gibt sich Fötschl trotz einiger Absagen zuversichtlich.