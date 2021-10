Regionalliga Salzburg: Favoriten versagen die Nerven

Austria und Saalfelden kassieren überraschende Niederlagen.

Während St. Johann seine Hausaufgaben erledigte und wieder von der Tabellenspitze lacht, enttäuschten Austria Salzburg und Saalfelden in der 16. Runde der Regionalliga Salzburg.Austria: Trotz der bitteren 0:1-Heimpleite gegen Grödig haben die Violetten noch immer alle Trümpfe in der Hand. Gewinnt die Elf von Trainer Christian Schaider am kommenden Samstag in Grünau, dann hat sie das Ticket für die überregionale Westliga fix in der Tasche. "Das erwarte ich mir nach der schwachen Vorstellung gegen Grödig auch. Wir müssen uns deutlich ...