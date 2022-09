Regionalliga Salzburg: Golling feiert den ersten Heimsieg nicht zu Hause

Der Aufsteiger deklassierte St. Johann in Scheffau - und riecht Lunte. Spitzenduo Bischofshofen und Austria Salzburg baut Vorsprung aus.

Golling hat den ersten Heimsieg in der Regionalliga Salzburg nicht zu Hause gefeiert. Weil auf der eigenen Anlage kein Flutlicht vorhanden ist, wich der Aufsteiger nach Scheffau aus. Dort schlugen Lukas Brückler und Co. den Landesmeister mit 5:1. "Auswärts tun wir uns eben leichter", sagt Gollings Trainer Christoph Lessacher, dessen Team nach dem frühen 0:1 diesmal nicht auseinanderfiel. "Wir haben zur Abwechslung mal unsere Chancen genutzt und so das Momentum auf unsere Seite gebracht. Da sieht man Lerneffekte", sagt er ...