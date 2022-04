Regionalliga Salzburg: Grödig-Comeback nach 0:2-Rückstand

Zwei Tore in der Schlussphase retten dem Ex-Bundesligisten einen Punkt. Regionalliga West startet am Samstag mit dem Salzburg-Derby.

Das lange Warten hat für Austria Salzburg und St. Johann am Samstag endlich ein Ende. Mit dem Salzburg-Derby starten sie in die Regionalliga West. Keine Sieger gab es in den Freitagsspielen der Regionalliga Salzburg.



Regionalliga Salzburg: Nach einer schwachen ersten Halbzeit ging Bischofshofen durch Neuzugang Yaroslav Halenko (50.) und Joker Mounir Mounji (75.) in Grödig überraschend mit 2:0 in Führung. Weil die Elf von Trainer Andreas Fötschl das Spiel in der Folge nicht entscheiden konnte, gab sich Grödig nicht auf und wurde in der Schlussphase belohnt. Milos Savic (aus kurzer Distanz/83.) und Kapitän Robert Völkl (nach einem ruhenden Ball/85.) stellten innerhalb von wenigen Minuten auf 2:2. Matthias Finder hätte das Duell sogar noch komplett auf den Kopf stellen können, doch er scheiterte am starken BSK-Goalie Pawel Kapsa.

Nach drei Niederlagen in Serie konnte Grünau gegen Anif den ersten Frühjahrspunkt bejubeln. Beim 0:0 hatten beide Teams eine Topchance. Kurz vor der Pause setzte Grünaus Moussa Dembele den Ball nach einem Solo am Tor vorbei, in der Schlussphase scheiterte Anifs Justin Mühlbauer an Grünau-Tormann Alexander Strobl.



Regionalliga West: Mit dem Tiroler Derby zwischen Schwaz und Telfs (2:1) wurde die Westliga am Freitag eröffnet. Am Samstag folgen mit Hohenems gegen Admira Dornbirn und Austria Salzburg gegen St. Johann zwei weitere landesinterne Duelle. "Die Austria ist in der Favoritenrolle, aber mit einer starken Leistung können wir überraschen", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser vor dem ersten Bewerbsspiel im Jahr 2022.