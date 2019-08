Nach drei Spielen ohne vollen Erfolg feierte der Ex-Bundesligist gegen Aufsteiger Austria Salzburg in der Regionalliga Salzburg den dritten Saisonsieg.

Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt geriet der Motor des SV Grödig in der Regionalliga Salzburg in den vergangenen Wochen ins Stocken. Drei Spiele in Serie konnte die Mannschaft von Trainer Miroslav Bojceski nicht mehr gewinnen. Auch Manager Christian Haas forderte nach der Niederlage gegen den SAK eine Leistungssteigerung, um den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze nicht zu verlieren.

Vor etwa 1500 Zuschauern wollte der Ex-Bundesligist im Duell gegen Aufsteiger Austria Salzburg zurück in die Erfolgsspur finden. Die erste Topchance des Spiels hatte aber die Austria. Die Gäste konnten diese Möglichkeit allerdings nicht nutzen. Im Gegensatz dazu gingen die Grödiger mit ihrer ersten Chance durch Neuzugang Valdrin Kadrija 1:0 in Führung.

In der zweiten Halbzeit spielte der Ex-Bundesligist auf Konter und überließ den Gästen aus Maxglan weite Teile des Spielfelds. Der Aufsteiger konnte die Feldüberlegenheit allerdings nicht in Tore ummünzen und scheiterte immer wieder am überragenden Grödig-Tormann Manuel Kalman. "Ich bin mit dem Ergebnis und der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. In der zweiten Halbzeit waren wir dann die clevere Mannschaft", freut sich Grödig-Trainer Miroslav Bojceski. In der Schlussphase der Partie vollendete der zuvor eingewechselte Matthias Finder zwei Konter und stellte dadurch den 3:0-Endstand her. "Er hat gezeigt, dass er bereit ist und unbedingt spielen will. Hier hat niemand eine Stammplatzgarantie. Im Cupspiel in der kommenden Woche werden wir auf jeden Fall rotieren. Es gibt viele Spieler, die sich eine Chance verdient haben."