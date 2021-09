Regionalliga Salzburg: Grünau zeigt Moral

Die Walser verwandelten am Freitag gegen Anif ein 1:2 in Unterzahl noch in einen 3:2-Sieg. St. Johann und Saalfelden nur Unentschieden.

Wegen Umbauarbeiten konnte der Fußball-Regionalligist Grünau erst in der elften Runde gegen Anif sein erstes Heimspiel bestreiten. Und die Walser zeigten am Freitag auf dem frisch verlegten Rasen ein echtes Spektakel. Nach einem frühen Rückstand schloss Youngster Moussa Dembele nach einer halben Stunde ein Solo zum 1:1 ab. Als Jakob Clement wegen Torraubs kurz nach der Pause vom Platz musste und Enis Kuka einen Elfmeter zur neuerlichen Führung für Anif verwandelte (56.), schienen die jungen Grünauer trotz starker Leistung auf der Verliererstraße zu sein. "Meine Mannschaft hat aber viel Moral bewiesen und sich in das Spiel zurückgekämpft", erklärt Grünau-Trainer Franz Aigner.

Eine Viertelstunde vor Schluss drückte Dembele den Ball im Fallen aus wenigen Metern zum 2:2 über die Linie. Wenige Minuten später schoss Patrick Scheibenhofer die Walser in Unterzahl zum Sieg. Der Eigenbauspieler zimmerte den Ball aus rund 16 Metern via Innenstange ins Netz. "Letztendlich gar nicht unverdient. Wir hatten über weite Strecken mehr vom Spiel", betont Aigner, der in den kommenden Wochen aus der sanierten Anlage eine Festung machen will: "Zu Hause wollen wir im Herbst keine Punkte mehr abgeben. Die Gegner sollen sich fürchten, wenn sie nach Wals kommen müssen."

Nicht über ein 0:0 kam am Freitag Tabellenführer St. Johann gegen Schlusslicht SAK hinaus. "Ich bin trotzdem nicht unzufrieden. Der SAK hat ein gutes Spiel gemacht und sich diesen Punkt verdient", sagte St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser nach der Nullnummer. Während die Pongauer trotzdem weiterhin voll auf Kurs Eliteliga sind, verliert Saalfelden die ersten beiden Plätze immer mehr aus den Augen. Die Pinzgauer mussten sich am Freitag in Grödig mit einem 3:3 begnügen und versinken immer mehr im Ligamittelfeld.