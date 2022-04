Regionalliga Salzburg: Grünaus Talfahrt geht weiter

Schlusslicht konnte auch in Bischofshofen nicht punkten.

Unter der Leitung von Franz Aigner schaffte Grünau 2017 die Regionalliga-Rückkehr. Und auch in der dritthöchsten Spielklasse gab die junge Truppe der Walser lange Zeit eine gute Figur ab. In der aktuellen Spielzeit läuft es für Aigner und seine Mannschaft aber überhaupt nicht nach Wunsch. Nach einem durchwachsenen Herbst überwinterte Grünau auf dem vorletzten Platz, seit dem 0:2 im Kellerduell gegen den SAK in der Vorwoche ist man Tabellenletzter. Zu allem Überdruss wurde das abgesagte Duell gegen Saalfelden strafverifiziert. Grund: ...