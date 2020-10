Mehr als die Hälfte der Mannschaften ist weiter im Rennen um einen der beiden Spitzenplätze in der Regionalliga Salzburg. Am Freitag kann Kuchl mit einem Sieg in St. Johann die Tabellenführung festigen. Bischofshofen will Grödigs Aufholjagd stoppen. Und Salzburg-Ligist Adnet muss Altenmarkt vor leeren Rängen empfangen.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Matthias Seidl (vorn) führt mit Kuchl die Tabelle der Regionalliga Salzburg an.

Die Regionalliga Salzburg steuert auf ein packendes Saisonfinale zu. Welche zwei Teams sich für die überregionale Westliga qualifizieren, ist weiter offen. Selbst der Tabellensechste Grödig, Mitte September noch Schlusslicht, ist nach fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen wieder voll im Rennen. Bischofshofen will Grödig stoppen Grödigs Hoffnungen dämpfen wollen am Freitag (19 Uhr) allerdings die drittplatzierten Bischofshofner. "Auswärts sind wir die Nummer eins der Liga. Und die Tabelle lügt nicht. Wir wollen auch in Grödig gewinnen", erklärt BSK-Macher Patrick Reiter. Sein Team kann wohl in Bestbesetzung antreten. "Wir hatten anders als der Gegner keine englische Runde. Das ist ein Vorteil." Kuchl gastiert in St. Johann Nach dem Dienstagsspiel auch am Freitag (19) im Einsatz sind St. Johann und Kuchl. "Wir haben einige angeschlagene Spieler", sagte Kuchls Sportchef Christian Seidl vor dem Duell im Pongau. Nach vier Siegen in Serie beträgt der Vorsprung auf Rang drei sechs Punkte - bei einem Spiel weniger. "Wir brauchen noch zumindest drei Siege. Je früher wir diese schaffen, desto besser." Vorerst keine Zuschauer mehr im Tennengau Vor leeren Rängen empfängt am Freitag Salzburg-Ligist Adnet Altenmarkt. Denn bei Sportveranstaltungen im Tennengau sind wegen der hohen Corona-Infektionszahlen vorerst bis 18. Oktober keine Zuschauer erlaubt. Zugelassen sind nur jene Personen, die für die Durchführung des Spiels erforderlich sind, sowie die Eltern von minderjährigen Spielern.