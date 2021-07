Grünaus Aufholjagd gegen Grödig blieb unbelohnt.

Austria Salzburg hat am Samstag das erste Stadtderby seit mehr als neun Monaten gegen den SAK gewonnen. Die Violetten setzten sich im bestens besuchten Max-Aicher-Stadion (aufgrund des starken Zuschauerandrangs wurde sogar mit zehn Minuten Verspätung angepfiffen) zum Auftakt der Regionalliga Salzburg mit 3:0 durch.

Die ersten 20 Minuten konnten die Gäste aus dem Nonntal noch relativ offen gestalten. Mit dem Treffer zur 1:0-Führung übernahm aber immer mehr Austria Salzburg die Kontrolle. Alexander Schwaighofer nutzte nach einem Eckball die Verwirrung im SAK-Strafraum aus, stoppte sich seelenruhig den Ball, legte ihn sich zurecht und schoss trocken ein. Trotz Überlegenheit und guter Chancen konnte die Austria bis zur Pause keinen weiteren Treffer nachlegen.

Ex-SAK-Keeper bereitete das 3:0 vor

Nach der Pause fand der SAK besser ins Spiel, hatte aber auch Glück, dass Marco Hödl kurz nach Wiederanpfiff nur den Pfosten traf. In der Schlussphase schlug der Kapitän dann aber noch zwei Mal zu. Erst vernaschte er nach Pass von Raffael Kogler sehenswert seine Bewacher und ließ auch SAK-Goalie Benjamin Morawitz keine Chance (84.). Kurz vor dem Schlusspfiff zog er nach einem weiten Pass von Keeper Manuel Kalman unwiderstehlich Richtung SAK-Tor und fixierte eiskalt den 3:0-Endstand (94.).

Grünau traf zwei Mal Alu

Spannung bis zur letzten Minute bot das zweite Samstagsmatch in der Regionalliga Salzburg. Dabei sah zu Beginn noch alles nach einem ungefährdeten Heimsieg für Grödig aus. Milos Savic brachte die Gastgeber gegen Grünau in Führung (25.) und legte kurz vor der Pause das 2:0 nach (39.). Den Gästen gelang aber fast im Gegenzug durch Maximilian Pössl noch der Anschlusstreffer. Anfang der zweiten Hälfte hatte Grünau mit zwei Alutreffern Pech, ehe Kapitän Thomas Pertl per Elfer doch noch zum Ausgleich traf (78.). Der Jubel währte er aber nur kurz. Nach einem Eckball war der eingewechselte Danijel Vucanovic per Kopf zur Stelle (83.) und stellte auf 3:2 für Grödig. Grünau warf in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorn, der abermalige Ausgleich wollte jedoch nicht mehr glücken.