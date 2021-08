Regionalliga Salzburg: "In dieser Liga ist alles möglich"

In der Regionalliga Salzburg ist der Erste nur drei Punkte vor dem Achten.

Nach dem 2:2 im Spitzenspiel gegen Austria Salzburg übernahm St. Johann die Tabellenführung in der Regionalliga Salzburg. In große Euphorie verfallen die Pongauer aber nicht. "In dieser Liga ist alles möglich. Wenn man zwei Mal nicht punktet, dann ist man nur mehr im Mittelfeld. Es ist eine schöne Momentaufnahme, aber nicht mehr", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, der derzeit nur drei Punkte vor dem Tabellenachten Seekirchen liegt. Schlusslicht Grödig hat nur sechs Punkte Rückstand auf den Platz an der ...