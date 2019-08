Im Duell der beiden noch sieglosen Teams in der Regionalliga Salzburg setzte sich Aufsteiger Kuchl verdient mit 5:1 gegen Bischofshofen durch.

Im siebenten Anlauf war es endlich so weit. Aufsteiger SV Kuchl belohnte sich für die guten Auftritte in den vergangenen Wochen und feierte im Duell gegen Bischofshofen den ersten Saisonsieg in der Regionalliga Salzburg.

Dabei legte die Mannschaft von Trainer Mario Helmlinger einen Blitzstart hin und führte bereits nach nicht einmal zehn Minuten mit 3:0. "Uns ist zu Beginn alles aufgegangen. Da war jeder Schuss drin", freute sich Kuchl-Trainer Mario Helmlinger. Nach einer knappen halben Stunde erhöhten die Hausherren sogar auf 4:0. "Das war dann ein schönes Polster. Wir haben versucht das Spiel zu kontrollieren und auf Umschaltsituationen gelauert. Leider haben wir diese nicht gut fertig gespielt."

In der zweiten Halbzeit schwächten sich die punktelosen Gäste aus Bischofshofen durch zwei Platzverweise selbst. Dennoch gelang den Pongauern in Person von Simon Schilchegger der Ehrentreffer zum 1:4, ehe Constantin Resch mit seinem zweiten Tor an diesem Abend den 5:1-Endstand herstellte. "Die Erleichterung ist bei uns allen groß. Wir haben die Fehler des Gegners ausgenutzt und das nötige Wettkampfglück erzwungen", freute sich Helmlinger. "Nun müssen wir uns bestmöglich auf das Spiel gegen Wals-Grünau vorbereiten."