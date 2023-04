Kampf um die Westliga garantiert Spannung - Zwei Neuzugänge für St. Johann

Im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg kämpfen ab Freitag fünf Vereine um die letzten Plätze in der Regionalliga West 2023/24.

Bischofshofen und Saalfelden haben ihre Tickets durch die Qualifikation für das überregionale Play-off bereits fix in der Tasche. Für die beiden Salzburger Vertreter geht es am Samstag gegen die Vorarlberger Konkurrenz weiter. Nach einem Wochenende Pause startet am Freitag das obere Play-off. Fix ist, dass sich aus dem Quintett Austria Salzburg (23 Punkte), Grünau (18), St. Johann (16), Seekirchen und Kuchl (beide 15) zwei Vereine einen Platz in der Regionalliga West 2023/24 sichern. Weitere Plätze gibt es nur wenn der Meister der Salzburger Liga auf den Aufstieg verzichtet oder ein Salzburger Club das überregionale Play-off gewinnt.

Dass der derzeitige Tabellenführer der Salzburger, Thalgau, einen möglichen Aufstieg nicht annehmen wird, freut die Regionalligisten natürlich.

St. Johann schlägt in der Salzburger Liga zu

"Ein weiterer Platz wäre natürlich super. Wir konzentrieren uns aber auf unsere Aufgaben und schauen nicht, was rund um uns passiert", betont St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, der am Freitag (19 Uhr) zu Hause den Tabellenzweiten Grünau fordert. "Ein richtungsweisendes Match. Wenn wir verlieren, dann werden wir die Walser in den verbleibenden sieben Runden nur noch schwer einholen können. Wir sind aber guter Dinge, dass wir zu Hause einen Sieg feiern werden", sagt Lottermoser, der sich schon über die ersten beiden Sommerneuzugänge freuen kann. Goalie Dominik Waltl kommt aus Schwarzach, Angreifer Philipp Illmer vom Salzburger-Liga-Nachzügler Altenmarkt.

Für die Austria ist Platz eins Pflicht

Während Kuchl zum Auftakt spielfrei ist, empfängt Tabellenführer Austria Salzburg am Samstag (16) zu Hause Seekirchen. Bei den Violetten gibt es nach dem überraschenden Verpassen des überregionalen Play-offs nur ein Ziel: Die Elf von Trainer Christian Schaider will sich Platz eins, der neben dem Westliga-Platz auch ein ÖFB-Cup-Ticket garantiert, sichern. Los geht es am Freitag auch im unteren Play-off, in dem es nur noch um die "goldene Ananas" geht. Hallein trifft am Freitag (19) zu Hause auf den SAK, einen Tag später bekommt es Anif auf eigener Anlage mit Golling (Samstag, 16) zu tun. Grödig ist spielfrei.