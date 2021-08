Tennengauer feiern 3:2-Heimsieg gegen die Violetten. Saalfelden holt in Anif nach 0:1-Rückstand noch einen Punkt.

Tabellenführer Austria Salzburg ging am Samstag erstmals in dieser Regionalliga-Saison nicht als Sieger vom Platz. Die Maxglaner mussten sich in Kuchl mit 2:3 geschlagen geben. Die Austria ging durch Eckbälle von Marco Hödl zwei Mal in Führung. Erst war Johannes Zottl zur Stelle (17.), dann half der Wind mit (66.). Auf Seiten der Kuchler besorgten Christian Kaindl (35.) und Lukas Buchegger (68.) jeweils den Ausgleich. Nach dem Führungstreffer von Raphael Fritzenwallner (74.) echauffierte sich Austria-Coach Christian Schaider zu sehr und wurde von Schiedsrichter Philipp Maier auf die Tribüne verbannt. Trotzdem drängte seine Truppe noch auf den Ausgleich, doch Hödl und Christoph Bann vergaben in der Nachspielzeit die letzten Chancen.

Anif ging im Heimspiel gegen den FC Pinzgau kurz vor der Pause in Führung. Valdrin Kadrija traf nach einem Eckball per Kopf (41.). Saalfelden schlug Anfang der zweiten Hälfte durch einen Kopfball von Alfonso Ocampo-Chavez zurück (55.). Danach hatten beide Teams gute Chancen auf das Siegtor. Am nächsten kam dem Tamas Tandari mit einem Alutreffer. "Über 90 Minuten gesehen geht der Punkt in Ordnung, auch wenn wir uns logischerweise heute mehr ausgerechnet haben", meinte Saalfeldens Coach Christian Ziege.