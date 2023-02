Kuchl setzt sich gegen Bundesliga-Club durch: Torjäger zurück in der Regionalliga

Nach den Abgängen von Yannic Fötschl (Austria) und Mario Lürzer (Grödig) war Kuchl seit einigen Wochen auf der Suche nach einem neuen Torjäger. Trainer Thomas Hofer war mit vielen Spielern in Kontakt, holte sich aber nur Absagen. Wenige Tage vor dem Transferende konnten die Tennengauer aber doch noch einen Vollzug vermelden.

Milos Savic, der erst im Sommer von Grödig zum slowenischen Erstligisten Tabor Sezana gewechselt war, kehrt nach Salzburg zurück und wird im Frühjahr für Kuchl auflaufen. "Wir sind froh, dass wir doch noch einen Stürmer verpflichten konnten, der uns mit seiner Qualität im Frühjahr sicher weiterhelfen wird", erklärt Hofer, dessen Verein sich bei der Verpflichtung von Savic sogar gegen einen Bundesliga-Club durchsetzen konnte. Der 20-Jährige Stürmer spielte vor Kurzem bei der zweiten Mannschaft des LASK vor und konnte sich bei einem Testspiel sogar in die Schützenliste eintragen. "Er hatte einige andere Möglichkeiten, hat sich aber letztendlich für uns entschieden", sagt Hofer.

Auf guten Start folgte Ernüchterung

Nach einer starken Saison in Grödig (zehn Tore) wollte sich Savic, der im Nachwuchs von Red Bull Salzburg ausgebildet wurde, im Profibereich durchsetzen. Kurz vor dem Transferende im Sommer tat sich die Chance in der ersten slowenischen Liga auf. Und der Start verlief auch verheißungsvoll: In den ersten Meisterschaftsspielen kam der Stürmer bei Tabor Sezana regelmäßig zum Einsatz, blieb aber ohne Torerfolg. Ab Runde zehn wendete sich das Blatt aber und Savic bekam keine Einsatzminuten mehr. Nach der Vertragsauflösung will der 20-Jährige nun in Kuchl wieder durchstarten und den Tennengauern noch zur Qualifikation für die Westliga 2023/24 verhelfen.

